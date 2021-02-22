Зеленский о вакцине: хочу дождаться, когда приедет
Президент Владимир Зеленский не стал говорить о сроках поставки в Украину первой партии вакцины от коронавируса. Он заявил, что партия вакцины уже находится на маршруте в Украину.
"Не хочу говорить, когда прибудет, хочу дождаться, когда она прибудет. Загружена. С завода выехала в нашем направлении", - заявил Зеленский.
По его словам, вакцина AstraZeneca, которая должна быть доставлена в Украину из Индии, является одной из лучших вакцин в мире.
"Эффективность - это одна из лучших вакцин. Мы говорим о двух вакцины, на которые ставим первые приоритеты - это Pfizer и AstraZeneca", - добавил президент.
Напомним, вчера министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что 500 тысяч доз вакцины AstraZeneca должны прибыть в Украину в ближайшие дни. Дальше они будут распределены между регионами согласно плану Минздрава.
Сегодня в Минздраве сообщили, что партия COVID-вакцины уже находится на прямом маршруте в Украину.
Кроме этого РБК-Украина писало, что с июля в Украину могут начаться поставки американской вакцины NovaVax. Всего в страну должно поступить 15 млн доз.