Зеленський про вакцину: хочу дочекатися, коли приїде

Президент Володимир Зеленський не став говорити про терміни поставки в Україну першої партії вакцини від коронавірусу . Він заявив, що партія вакцини вже знаходиться на маршруті в Україну.

"Не хочу говорити, коли прибуде, хочу дочекатися, коли вона прибуде. Завантажена. З заводу виїхала в нашому напрямку", - заявив Зеленський.

За його словами, вакцина AstraZeneca, яка повинна бути доставлена в Україну з Індії, є однією з кращих вакцин у світі.

"Ефективність - це одна з кращих вакцин. Ми говоримо про дві вакцини, на які ставимо перші пріоритети - це Pfizer і AstraZeneca", - додав президент.