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Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби

Новини » Політика     08.11.2019 - 16:14
Зеленський звільнив заступника голови Держприкордонслужби
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ №830/2019 президент підписав 8 листопада

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олега Бляшенка з посади заступника голови Державної прикордонної служби України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ №830/2019 президент підписав 8 листопада.

"Звільнити Бляшенка Олега Вікторовича з посади заступника Голови Державної прикордонної служби України", - говориться в документі.

Нагадаємо, 6 серпня Зеленський підписав указ про звільнення першого заступника Державної прикордонної служби Юрія Гресько та заступника голови Держприкордонслужби Артура Піменова.

РБК-Україна повідомляло, що керівник Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко заявив, що скоротить штат робітників у відомстві. На той момент у Державній прикордонній службі 38 генералів.

Крім того, 31 травня президент України Володимир Зеленський звільнив Петра Цигикала з посади голови Державної прикордонної служби України, а також звільнив його з військової служби в запас із правом носіння військової форми одягу.

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