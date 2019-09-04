Зеленский назначил заместителя руководителя Офиса президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении на должность заместителя руководителя Офиса президента Анну Коваленко. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 4 сентября.

Кроме того, Зеленский подписал указ об увольнении с должности заместителя главы Администрации президента Валерия Кондратюка.

"Уволить Кондратюка Валерия Витальевича с должности заместителя главы Администрации президента Украины", - говорится в указе №652/2019.

Отметим, Анна Коваленко была командиром сотни на Майдане, с началом войны - волонтером и консультантом Министерства обороны Украины. На сегодняшний день является народным депутатом от партии "Слуга народа".

Валерий Кондратюк - кадровый украинский военный, разведчик, генерал-лейтенант. Работал на дипломатических должностях, был военным атташе Украины в США, руководил Управлением центрального аппарата СБУ. В период с 2014 по июль 2016 был начальником департамента контрразведки СБУ, с августа 2016 по октябрь 2017 возглавлял Главное управление разведки МО Украины.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 15 октября 2016 года пятый президент Украины Петр Порошенко назначил Валерия Кондратюка на должность заместителя главы Администрации президента. при этом уволив его с должности начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины.