Зеленський призначив заступника керівника Офісу президента

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення на посаду заступника керівника Офісу президента Ганну Коваленко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідний указ був оприлюднений 4 вересня.

Крім того, Зеленський підписав указ про звільнення з посади заступника глави Адміністрації президента Валерія Кондратюка.

"Звільнити Кондратюка Валерія Віталійовича з посади заступника глави Адміністрації президента України", - йдеться в указі №652/2019.

Зазначимо, Анна Коваленко була командиром сотні на Майдані, з початком війни - волонтером і консультантом Міністерства оборони України. На сьогоднішній день є народним депутатом від партії "Слуга народу".

Валерій Кондратюк - український кадровий військовий, розвідник, генерал-лейтенант. Працював на дипломатичних посадах, був військовим аташе України в США, керував Управлінням центрального апарату СБУ. У період з 2014 по липень 2016 був начальником департаменту контррозвідки СБУ, з серпня по жовтень 2016 2017 очолював Головне управління розвідки МО України.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 15 жовтня 2016 року п'ятий президент України Петро Порошенко призначив Валерія Кондратюка на посаду заступника глави Адміністрації президента. при цьому звільнивши його з посади начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.