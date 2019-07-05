Зеленский уволил заместителя главы АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Напомним, Андрей Вовк был назначен заместителем главы Антимонопольного комитета Украины указом президента Петра Порошенко в августе 2015 года.

Валерий Полюхович и Агия Загребельская были назначены государственными уполномоченным Антимонопольного комитета Украины в июне 2015 года.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время принял ряд кадровых решений, которые в его компетенции. В частности, Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, сменил руководство СБУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии. Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский назначает новых глав областных и районных администраций Украины.