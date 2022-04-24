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Зеленский уволил уполномоченного по вопросам взаимодействия с добровольческими формированиями

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Киев, Воскресенье 24 апреля 2022 14:55
Зеленский уволил уполномоченного по вопросам взаимодействия с добровольческими формированиями Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Президент Украины Владимир Зеленский уволил советника - уполномоченного по вопросам взаимодействия с добровольческими формированиями. Эту должность занимал Андрей Ляхович.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Освободить Ляховича Андрея Ильича от должности советника - уполномоченного президента Украины по вопросам взаимодействия с общественными и добровольческими формированиями, которые принимают участие в обеспечении национальной безопасности", - говорится в указе №269 от 23 апреля.

Напомним, Зеленский назначил Ляховича уполномоченным 1 марта с целью налаживания взаимодействия с гражданами, объединениями и формированиями, которые добровольно защищают Украину.

Ранее мы сообщали, что Верховная Рада назначила Руслана Стрельца министром защиты окружающей среды и природных ресурсов.

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