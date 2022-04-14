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Рада назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

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Киев, Четверг 14 апреля 2022 17:44
Рада назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Фото: министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Руслан Стрелец (mepr gov ua)
Автор: Александр Мороз

Верховная рада Украины назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов. Должность занял Руслан Стрелец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram нардепа от фракции "Голос" Ярослава Железняка.

"Рада назначила министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины - Руслана Стрельца", - сообщил он.

Отметим, до этого Стрелец был и.о. министра, заместителем министра по вопросам цифровой трансформации.

Напомним, ранее Стрельца назначили и.о. министра в ноябре 2021 года после увольнения Романа Абрамовского.

В СНБО объясняли увольнение последнего тем, что руководство страны было недовольно тем, как министерство выполняет указы президента.

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