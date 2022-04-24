Зеленський звільнив уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями

Президент України Володимир Зеленський звільнив радника - уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями. Цю посаду займав Андрій Ляхович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента .

"Звільнити Ляховича Андрія Ілліча з посади радника - уповноваженого президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки", - йдеться в указі №269 від 23 квітня.

Нагадаємо, Зеленський призначив Ляховича уповноваженим 1 березня з метою налагодження взаємодії з громадянами, об'єднаннями та формуваннями, які добровільно захищають Україну.