Зеленський звільнив уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями
Президент України Володимир Зеленський звільнив радника - уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями. Цю посаду займав Андрій Ляхович.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
"Звільнити Ляховича Андрія Ілліча з посади радника - уповноваженого президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки", - йдеться в указі №269 від 23 квітня.
Нагадаємо, Зеленський призначив Ляховича уповноваженим 1 березня з метою налагодження взаємодії з громадянами, об'єднаннями та формуваннями, які добровільно захищають Україну.
Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада призначила Руслана Стрільця міністром захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.
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