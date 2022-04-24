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Зеленський звільнив уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями

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Київ, Неділя 24 квітня 2022 14:55
Зеленський звільнив уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський звільнив радника - уповноваженого з питань взаємодії з добровольчими формуваннями. Цю посаду займав Андрій Ляхович.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Звільнити Ляховича Андрія Ілліча з посади радника - уповноваженого президента України з питань взаємодії з громадськими та добровольчими формуваннями, які беруть участь у забезпеченні національної безпеки", - йдеться в указі №269 від 23 квітня.

Нагадаємо, Зеленський призначив Ляховича уповноваженим 1 березня з метою налагодження взаємодії з громадянами, об'єднаннями та формуваннями, які добровільно захищають Україну.

Раніше ми повідомляли, що Верховна Рада призначила Руслана Стрільця міністром захисту навколишнього середовища та природних ресурсів.

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