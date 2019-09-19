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Зеленский уволил шесть глав РГА в Ровенской области

Новости » Политика    19.09.2019 - 16:31
Зеленский уволил шесть глав РГА в Ровенской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении шести глав районных государственных администраций в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября. Причиной увольнения указано "окончанием срока полномочий президента Украины". В частности, были уволены:

  • Олег Ващук с должности главы Радивиловской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Богдан Турович с должности главы Острожской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Петр Рухер с должности главы Млиновской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Сергей Черний с должности главы Корецкой районной государственной администрации Ровенской области;
  • Юрий Парфенюк с должности главы Дубенской районной государственной администрации Ровенской области;
  • Виталий Люшин с должности главы Березновской районной государственной администрации Ровенской области.

Также сообщалось, что Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Возглавлять делегацию будет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийувольнениеРовенская область
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