Зеленский уволил шесть глав РГА в Ровенской области

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина, Виталий Носач)

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении шести глав районных государственных администраций в Ровенской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующие распоряжения были обнародованы 19 сентября. Причиной увольнения указано "окончанием срока полномочий президента Украины". В частности, были уволены:

Олег Ващук с должности главы Радивиловской районной государственной администрации Ровенской области;

Богдан Турович с должности главы Острожской районной государственной администрации Ровенской области;

Петр Рухер с должности главы Млиновской районной государственной администрации Ровенской области;

Сергей Черний с должности главы Корецкой районной государственной администрации Ровенской области;

Юрий Парфенюк с должности главы Дубенской районной государственной администрации Ровенской области;

Виталий Люшин с должности главы Березновской районной государственной администрации Ровенской области.

Также сообщалось, что Зеленский сформировал делегацию для участия в работе сессии Генеральной ассамблеи ООН. Возглавлять делегацию будет министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.