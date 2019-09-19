Зеленський звільнив шість голів РДА в Рівненській області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення шести голів районних державних адміністрацій Рівненської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня. Причиною звільнення зазначено "закінченням строку повноважень президента України". Зокрема, були звільнені:

Олег Ващук з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області;

Богдан Турович з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області;

Петро Рухер з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;

Сергій Черній з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області;

Юрій Парфенюк з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області;

Віталій Люшин з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області

Також повідомлялося, що Зеленський сформував делегацію для участі в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Очолювати делегацію буде міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.