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Зеленський звільнив шість голів РДА в Рівненській області

Новини » Політика    19.09.2019 - 16:31
Зеленський звільнив шість голів РДА в Рівненській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна, Віталій Носач)

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення шести голів районних державних адміністрацій Рівненської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Офісу президента.

Відповідні розпорядження були оприлюднені 19 вересня. Причиною звільнення зазначено "закінченням строку повноважень президента України". Зокрема, були звільнені:

  • Олег Ващук з посади голови Радивилівської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Богдан Турович з посади голови Острозької районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Петро Рухер з посади голови Млинівської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Сергій Черній з посади голови Корецької районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Юрій Парфенюк з посади голови Дубенської районної державної адміністрації Рівненської області;
  • Віталій Люшин з посади голови Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області

Також повідомлялося, що Зеленський сформував делегацію для участі в роботі сесії Генеральної асамблеї ООН. Очолювати делегацію буде міністр закордонних справ України Вадим Пристайко.

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Новини України Володимир ЗеленськийувольнениеРівненська область
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