Зеленський звільнив послів одразу п'яти країн: список
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України одразу в п'яти країнах. Мова йде про Грузію, Словаччину, Португалію, Ісламську Республіку Іран та Ліван.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.
Список звільнених дипломатів
Як стало відомо з опублікованих документів мова йде про:
- посла в Грузії Ігоря Долгова,
- посла в Словаччині Юрія Мушку,
- посла в Португалії Інну Огнівець,
- посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка,
- посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.
Нагадаємо, нещодавно президент звільнив послів в Нігерії та Камеруні через неефективне виконання обов’язків.
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