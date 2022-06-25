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Зеленський звільнив послів одразу п'яти країн: список

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Київ, Субота 25 червня 2022 13:01
Зеленський звільнив послів одразу п'яти країн: список Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський звільнив надзвичайних та повноважних послів України одразу в п'яти країнах. Мова йде про Грузію, Словаччину, Португалію, Ісламську Республіку Іран та Ліван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідні укази.

Список звільнених дипломатів

Як стало відомо з опублікованих документів мова йде про:

  • посла в Грузії Ігоря Долгова,
  • посла в Словаччині Юрія Мушку,
  • посла в Португалії Інну Огнівець,
  • посла в Ісламській Республіці Іран Сергія Бурдиляка,
  • посла в Ліванській Республіці Ігоря Осташа.

Нагадаємо, нещодавно президент звільнив послів в Нігерії та Камеруні через неефективне виконання обов’язків.

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Володимир Зеленський Словаччина Грузія Португалия
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