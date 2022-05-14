UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и Камеруне

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (kremlin.ru)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Владимир Зеленский уволил з должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Нигерии и Камеруне Валерия Кирдоду. Он был уволен из-за неэффективного исполнения обязанностей.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу заместителя руководителя Офиса президента Украины Андрея Сибиги.

По словам Сибиги, во время войны послы должны быть вдвойне эффективными, неутомимыми и самоотверженными ради Украины. В то же время важно и то, чтобы от их работы был результат.

"Не справляешься, не держишь фронт - бегом домой. Особенно, если еще и позоришь "честь мундира". Очередное кадровое решение президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто "протирает штаны". Дальше не хочу характеризовать - пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что "Центр все видит", – подчеркнул Сибига.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
УкраинаВладимир ЗеленскийНигерияКамерун