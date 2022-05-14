Зеленский уволил посла Украины в Нигерии и Камеруне

По словам Сибиги, во время войны послы должны быть вдвойне эффективными, неутомимыми и самоотверженными ради Украины. В то же время важно и то, чтобы от их работы был результат.

"Не справляешься, не держишь фронт - бегом домой. Особенно, если еще и позоришь "честь мундира". Очередное кадровое решение президента отозвать посла, который не понимает вызовов, ситуации и просто "протирает штаны". Дальше не хочу характеризовать - пусть объективные оценки дает прямое руководство. Это еще одно свидетельство для тех, кто думает отсидеться, что "Центр все видит", – подчеркнул Сибига.