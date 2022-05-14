Зеленський звільнив посла України в Нігерії та Камеруні

Президент Володимир Зеленський звільнив з посади надзвичайного і повноважного посла України у Нігерії та Камеруні Валерія Кірдоду. Його було звільнено через неефективне виконання обов’язків.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку заступника керівника Офісу президента України Андрія Сибіги.

За словами Сибіги, під час війни посли мають бути подвійно ефективними, невтомними й самовідданими заради України. Водночас важливо й те, аби від їх роботи був результат.

"Не справляєшся, не тримаєш фронт - бігом додому. Особливо, якщо ще й ганьбиш "честь мундиру". Чергове кадрове рішення президента відкликати посла, який не розуміє викликів, ситуації і просто "протирає штани". Далі не хочу характеризувати - нехай об’єктивні оцінки дає пряме керівництво. Це ще одне свідчення для тих, хто думає відсидітися, що "Центр все бачить", – підкреслив Сибіга.