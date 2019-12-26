Зеленский уволил одного из членов НКРСИ

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Александра Склярова с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован в четверг, 26 декабря.

"Уволить Склярова Александра Ивановича с должности члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации, согласно поданному им заявлению об отставке в соответствии с частью четвертой статьи 20 закона Украины "О телекоммуникациях", - говорится в указе №953/2019.

Напомним, в июле 2014 года пятый президент Украины Петр Порошенко переназначил Склярова на должность члена Национальной комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сфере связи и информатизации.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в мае Владимир Зеленский уволил Юрия Артеменко с должности члена Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации.