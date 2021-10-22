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Зеленский уволил государственного уполномоченного из Антимонопольного комитета

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский издал указ об увольнении заместителя главы Антимонопольного комитета - государственного уполномоченного. Эту должность до сегодня занимала Наталья Буроменская.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

"Уволить Буроменскую Наталью Любомировну с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного согласно поданному заявлению", - говорится в тексте изданного президентом указа.

Наталья Буроменская получила должность государственного уполномоченного в Антимонопольном комитете летом 2020 года. Тогда она заменила на этом посту Нину Сидоренко, которая была уволена указом Зеленского.

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Владимир ЗеленскийАнтимонопольный комитет Украины