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Зеленський звільнив державного уповноваженого з Антимонопольного комітету

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський видав указ про звільнення заступника голови Антимонопольного комітету - державного уповноваженого. Цю посаду до сьогодні обіймала Наталія Буроменська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Звільнити Буроменську Наталію Любомирівну з посади заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого згідно з поданою заявою", - йдеться в тексті виданого президентом указу.

Наталія Буроменська отримала посаду державного уповноваженого в Антимонопольному комітеті влітку 2020 року. Тоді вона замінила на цій посаді Ніну Сидоренку, яка була звільнена указом Зеленського.

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Володимир ЗеленськийАнтимонопольний комітет України