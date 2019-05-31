Зеленский уволил главу Госпогранслужбы Цигикала

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины. Соответствующий указ №345/2019 опубликован на сайте президента.

Также Зеленский своим указом №346 / 2019 уволил генерала армии Украины Петра Цигикала с военной службы в запас с правом ношения военной формы одежды.

С сентября 2014 по ноябрь 2014 Цигикал занимал должность заместителя начальника регионального управления по оперативно-розыскной работе Северного регионального управления Государственной пограничной службы Украины; с ноября 2014 по июль 2017 был директором Департамента оперативной деятельности Администрации Государственной пограничной службы Украины. В июле 2017 Петр Порошенко назначил его председателем Государственной пограничной службы Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 30 мая внес в Верховную раду представление об увольнении двух министров и главы Службы безопасности Украины. Как известно, во время инаугурации 20 мая Зеленский заявил о необходимости отставки генпрокурора Юрия Луценко, главы СБУ Василия Грицака и министра обороны Степана Полторака.