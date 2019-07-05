Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Богдана Тиводара

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указ датирован 4 июля.

Также Зеленский принял решение назначить Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя СБУ, а до этого Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности.

Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Отметим, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявлял, что кадровые решения президента относительно работников Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.