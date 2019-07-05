ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ

Новости » Политика    05.07.2019 - 10:30
Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский назначил Богдана Тиводара

Президент Владимир Зеленский назначил Богдана Тиводара начальником Главного следственного управления Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Указ датирован 4 июля.

Президент назначил начальника Главного следственного управления СБУ

Также Зеленский принял решение назначить Анатолия Дублика и Александра Карпенко заместителями руководителя СБУ, а до этого Руслана Баранецкого первым заместителем председателя Службы безопасности.

Ранее Зеленский уволил Виктора Кононенко с должности заместителя председателя Службы безопасности Украины, Петра Цигикала с должности председателя Государственной пограничной службы Украины, первого заместителя главы Службы безопасности Украины Виталия Маликова и главного следователя СБУ Григория Остафийчука.

Отметим, заместитель главы Администрации президента Руслан Рябошапка заявлял, что кадровые решения президента относительно работников Службы безопасности были приняты в связи с предполагаемыми незаконными действиями этих лиц в период избирательной кампании.

Зеленский назначил еще двух замглавы СБУ Зеленский так ничего и не сделал для освобождения моряков, - ОПЗЖ
Новости Украины Владимир ЗеленскийСлужба безопасности Украины
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь