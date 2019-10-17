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Зеленский уволил глав РГА еще в двух областях

Новости » Политика    17.10.2019 - 23:25
Зеленский уволил глав РГА еще в двух областях
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Соответствующие распоряжения были обнародованы 17 октября

Президент Украины Владимир Зеленский подписал распоряжения об увольнении еще двух глав районных государственных администраций. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Офиса президента.

Так, 17 октября обнародованы распоряжение об увольнении Сергея Старуха с должности председателя Высокопольской районной государственной администрации Херсонской области и Алексея Мирошниченко с должности председателя Кривоозерской районной государственной администрации Николаевской области.

Причиной обоих увольнений указано окончание срока полномочий президента Украины.

Ранее Зеленский подписал распоряжение об увольнении шести глав районных государственных администраций Ровненской области

РБК-Украина писало, что Офис президента подал в Кабмин на согласование кандидатуры на трех глав обладминистраций. ОП предлагает на должность председателя Кировоградской ОГА Андрея Балоня, Сумской ОГА - Леонова Сергея, Черниговской ОГА - Прокопенко Андрея.

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