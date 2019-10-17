Зеленський звільнив голів РДА ще у двох областях

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідні розпорядження були оприлюднені 17 жовтня

Президент України Володимир Зеленський підписав розпорядження про звільнення ще двох голів районних державних адміністрацій. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Офісу президента.

Так, 17 жовтня оприлюдені розпорядження про звільнення Сергія Старуха з посади голови Високопільської районної державної адміністрації Херсонської області та Олексія Мірошниченка з посади голови Кривоозерської районної державної адміністрації Миколаївської області.

Причиною обох звільнень вказано закінчення строку повноважень президента України.

Раніше Зеленський підписав розпорядження про звільнення шести голів районних державних адміністрацій Рівненської області

РБК-Україна писало, що Офіс президента подав до Кабміну на узгодження кандидатури на трьох глав обладміністрацій. ОП пропонує на посаду голови Кіровоградської ОДА Балоня Андрія, Сумської ОДА - Леонова Сергія, Чернігівської ОДА - Прокопенка Андрія .