Зеленский уволил еще одного топ-чиновника АМКУ

Президент Владимир Зеленский уволил Марию Нижник с должности первого заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Соответствующий указ размещен на президентском сайте.

Напомним, Мария Нижник была назначена государственным уполномоченным АМКУ в июне 2015 года, а в июле того же года президент Петр Порошенко назначил ее первым заместителем главы Антимонопольного комитета. До работы в АМКУ она была партнером и руководителем практики антимонопольного и конкурентного права юридической фирмы Aequo.

Отметим, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский уволил Андрея Вовка с должности заместителя главы Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного. Кроме того, президент уволил Агию Загребельскую и Валерия Полюховича с должностей государственных уполномоченных Антимонопольного комитета Украины.

Как сообщало РБК-Украина, президент Украины Владимир Зеленский в последнее время принял ряд кадровых решений, которые в его компетенции. В частности, Зеленский утвердил новый состав Совета национальной безопасности и обороны, сменил руководство СБУ, Госпогранслужбы и Нацгвардии.