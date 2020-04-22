ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Зеленский уволил десять глав РГА

Новости » Политика     22.04.2020 - 03:13
Зеленский уволил десять глав РГА
Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Также президент назначил шестерых руководителей районов

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Районных государственных администрациях в шести областях. Как передает РБК-Украина, соответствующие распоряжения от 21 апреля опубликованы на сайте главы государства.

В частности, в Сумской области президент уволил председателей семи РГА. В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях Зеленский уволил по одному руководителю РГА.

В распоряжениях говорится, что чиновников освободили от должностей "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

В то же время Зеленский назначил в Запорожской области двух глав РГА, еще двух в Харьковской области и по одному - в Николаевской и Винницкой областях.

Напомним, последний раз массовое увольнение глав РГА Зеленский проводил в августе 2019 года - тогда он уволил 17 руководителей районов в Житомирской области.

Зеленский подписал изменения в УПК в части судебного контроля на время карантина На фоне эпидемии растут рейтинги всей действующей власти, - социолог
Новости Украины Владимир ЗеленскийРайонная государственная администрацияувольнение
News
On Top