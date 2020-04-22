Зеленский уволил десять глав РГА

Фото: Владимир Зеленский (president.gov.ua)

Также президент назначил шестерых руководителей районов

Президент Владимир Зеленский провел кадровые изменения в Районных государственных администрациях в шести областях. Как передает РБК-Украина, соответствующие распоряжения от 21 апреля опубликованы на сайте главы государства.

В частности, в Сумской области президент уволил председателей семи РГА. В Винницкой, Харьковской и Черниговской областях Зеленский уволил по одному руководителю РГА.

В распоряжениях говорится, что чиновников освободили от должностей "в связи с окончанием срока полномочий президента Украины".

В то же время Зеленский назначил в Запорожской области двух глав РГА, еще двух в Харьковской области и по одному - в Николаевской и Винницкой областях.

Напомним, последний раз массовое увольнение глав РГА Зеленский проводил в августе 2019 года - тогда он уволил 17 руководителей районов в Житомирской области.