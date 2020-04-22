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Зеленський звільнив десятьох голів РДА

Новини » Політика     22.04.2020 - 03:13
Зеленський звільнив десятьох голів РДА
Фото: Володимир Зеленський (president.gov.ua)

Також президент призначив шістьох керівників районів

Президент Володимир Зеленський провів кадрові зміни у Районних державних адміністраціях у шести областях. Як передає РБК-Україна, відповідні розпорядження від 21 квітня опубліковані на сайті глави держави.

Зокрема, у Сумській області президент звільнив голів сімох РДА. У Вінницькій, Харківській і Чернігівській областях Зеленський звільнив по одному керівнику РДА.

У розпорядженнях йдеться, що чиновників звільнили з посад "у зв’язку із закінченням строку повноважень президента України".

У той же час Зеленський призначив у Запорізькій області двох голів РДА, ще двох у Харківській області та по одному - у Миколаївській і Вінницькій областях.

Нагадаємо, востаннє масове звільнення голів РДА Зеленський проводив у серпні 2019 року - тоді він звільнив 17 керівників районів у Житомирській області.

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Новини України Володимир ЗеленськийРайонная государственная администрациязвільнення
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