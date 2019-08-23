Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Зеленский сегодня подписал соответствующие распоряжения
Президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных администраций в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения главы государства от 23 августа.
Зеленский уволил:
- Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации;
- Галину Ширченко с должности главы Хорошевской РДА;
- Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской РДА;
- Алексея Капинуса с должности председателя Романовской РДА;
- Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской РДА;
- Виктора Байду с должности председателя Пулинской РДА;
- Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской РДА;
- Юрия Дивинского с должности главы Овручской РДА;
- Виктора Пащука с должности председателя Народицкой РДА;
- Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской РДА;
- Константина Чернецкого с должности председателя Любарской РДА;
- Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской РДА;
- Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской РДА;
- Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской РДА;
- Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской РДА;
- Николая Вельчинського с должности главы Барановской РДА;
- Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской РДА.
Напомним, глава МВД Арсен Аваков принял решение об увольнении глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях.