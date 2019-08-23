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Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области

Новости » Политика    23.08.2019 - 20:13
Зеленский уволил 17 глав райадминистраций в Житомирской области
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский сегодня подписал соответствующие распоряжения

Президент Украины Владимир Зеленский уволил 17 глав районных администраций в Житомирской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжения главы государства от 23 августа.

Зеленский уволил:

  • Александра Лаврука с должности председателя Чудновской районной государственной администрации;
  • Галину Ширченко с должности главы Хорошевской РДА;
  • Людмилу Биляк с должности председателя Ружинской РДА;
  • Алексея Капинуса с должности председателя Романовской РДА;
  • Светлану Ковальчук с должности председателя Радомышльской РДА;
  • Виктора Байду с должности председателя Пулинской РДА;
  • Романа Суботенка с должности председателя Попельнянской РДА;
  • Юрия Дивинского с должности главы Овручской РДА;
  • Виктора Пащука с должности председателя Народицкой РДА;
  • Дмитрия Кисельчука с должности председателя Малинской РДА;
  • Константина Чернецкого с должности председателя Любарской РДА;
  • Наталью Кирийчук с должности председателя Лугинской РДА;
  • Вячеслава Полищука с должности председателя Коростышевской РДА;
  • Сергея Микитюка с должности председателя Житомирской РДА;
  • Игоря Евтушка с должности председателя Емильчинской РДА;
  • Николая Вельчинського с должности главы Барановской РДА;
  • Катерину Курсон с должности председателя Андрушевской РДА.

Напомним, глава МВД Арсен Аваков принял решение об увольнении глав управлений Национальной полиции во Львовской, Закарпатской, Запорожской и Житомирской областях.

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