Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський сьогодні підписав відповідні розпорядження

Президент України Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних адміністрацій у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження глави держави від 23 серпня.

Зеленський звільнив:

Олександра Лаврука з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації;

Галину Ширченко з посади голови Хорошевської РДА;

Людмилу Біляк з посади голови Ружинської РДА;

Олексія Капинуса з посади голови Романівської РДА;

Світлану Ковальчук з посади голови Радомишльської РДА;

Віктора Байду з посади голови Пулинскої РДА;

Романа Суботенка з посади голови Попільнянської РДА;

Юрія Дивинского з посади голови Овруцької РДА;

Віктора Пащука з посади голови Народицької РДА;

Дмитра Кисельчука з посади голови Малинської РДА;

Костянтина Чернецького з посади голови Любарської РДА;

Наталю Кирийчук з посади голови Лугінської РДА;

В'ячеслава Поліщука з посади голови Коростишівської РДА;

Сергія Микитюка з посади голови Житомирської РДА;

Ігоря Євтушка з посади голови Ємільчинської РДА;

Миколая Вельчинського з посади голови Баранівської РДА;

Катерину Курсон з посади голови Андрушівської РДА

Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков прийняв рішення про звільнення голів управлінь Національної поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій і Житомирській областях.