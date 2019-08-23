Зеленський звільнив 17 голів райадміністрацій в Житомирській області
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Зеленський сьогодні підписав відповідні розпорядження
Президент України Володимир Зеленський звільнив 17 голів районних адміністрацій у Житомирській області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження глави держави від 23 серпня.
Зеленський звільнив:
- Олександра Лаврука з посади голови Чуднівської районної державної адміністрації;
- Галину Ширченко з посади голови Хорошевської РДА;
- Людмилу Біляк з посади голови Ружинської РДА;
- Олексія Капинуса з посади голови Романівської РДА;
- Світлану Ковальчук з посади голови Радомишльської РДА;
- Віктора Байду з посади голови Пулинскої РДА;
- Романа Суботенка з посади голови Попільнянської РДА;
- Юрія Дивинского з посади голови Овруцької РДА;
- Віктора Пащука з посади голови Народицької РДА;
- Дмитра Кисельчука з посади голови Малинської РДА;
- Костянтина Чернецького з посади голови Любарської РДА;
- Наталю Кирийчук з посади голови Лугінської РДА;
- В'ячеслава Поліщука з посади голови Коростишівської РДА;
- Сергія Микитюка з посади голови Житомирської РДА;
- Ігоря Євтушка з посади голови Ємільчинської РДА;
- Миколая Вельчинського з посади голови Баранівської РДА;
- Катерину Курсон з посади голови Андрушівської РДА
Нагадаємо, глава МВС Арсен Аваков прийняв рішення про звільнення голів управлінь Національної поліції у Львівській, Закарпатській, Запорізькій і Житомирській областях.