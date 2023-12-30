Зеленський увів у дію санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами

Зазначається, що санкції введені у зв'язку з тим, що вони використовують українські документи на інші імена.
Санкції введено проти:
Буркіна Єгора Васильовича, громадянина РФ. Він може використовувати документи, які оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
Амірханяна Андрія Абрамович, громадянина РФ, який може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
Градопольцева Артема Олександровича, громадянина РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;
Кліпова Дениса Івановича, громадянин РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;
Галямова Тимура Ільясовича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
Сафіханова Альберта Мінулловича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.