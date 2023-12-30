Зеленський увів у дію санкції проти 6 росіян, які користуються українськими документами

Зазначається, що санкції введені у зв'язку з тим, що вони використовують українські документи на інші імена.

Санкції введено проти:

Буркіна Єгора Васильовича, громадянина РФ. Він може використовувати документи, які оформлені на ім'я Левченка Єгора Васильовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Амірханяна Андрія Абрамович, громадянина РФ, який може використовувати документи на ім'я Лемішка Андрія Абрамовича, зокрема паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Градопольцева Артема Олександровича, громадянина РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;

Кліпова Дениса Івановича, громадянин РФ, який в Україні отримав посвідчення біженця;

Галямова Тимура Ільясовича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім'я Халікова Артема Ельдаровича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон;

Сафіханова Альберта Мінулловича, громадянина РФ, який користується документами громадянина України на ім'я Будаєва Роберта Радіковича, зокрема має паспорт громадянина України і паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Санкції ЄС проти Росії

Європейський союз нещодавно ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти Російської Федерації. Як розповідав голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, пакет обмежень запропонує "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

Зокрема до списку санкцій увійшли:

обмежувальні заходи на імпорт або перевезення російських алмазів;

значна кількість фізичних та юридичних осіб;

та інше.

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