Зеленский ввел в действие санкции против 6 россиян, пользующихся украинскими документами

Сказывается, что санкции введены в связи с тем, что они используют украинские документы на другие имена.
Санкции введены против:
Буркина Егора Васильевича, гражданина РФ. Он может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
Амирханяна Андрея Абрамовича, гражданина РФ, который может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
Градопольцева Артема Александровича, гражданина РФ, получившего в Украине удостоверение беженца;
Клипова Дениса Ивановича, гражданин РФ, получивший в Украине удостоверение беженца;
Галямова Тимура Ильясовича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
Сафиханова Альберта Минулловича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.