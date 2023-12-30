Зеленский ввел в действие санкции против 6 россиян, пользующихся украинскими документами

Сказывается, что санкции введены в связи с тем, что они используют украинские документы на другие имена.

Санкции введены против:

Буркина Егора Васильевича, гражданина РФ. Он может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Амирханяна Андрея Абрамовича, гражданина РФ, который может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Градопольцева Артема Александровича, гражданина РФ, получившего в Украине удостоверение беженца;

Клипова Дениса Ивановича, гражданин РФ, получивший в Украине удостоверение беженца;

Галямова Тимура Ильясовича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;

Сафиханова Альберта Минулловича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Санкции ЕС против России

Европейский союз недавно ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации. Как рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пакет ограничений предложит "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В частности, в список санкций вошли:

ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов;

значительное количество физических и юридических лиц;

и прочее.

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