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Зеленский ввел в действие санкции против 6 россиян, пользующихся украинскими документами

Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о введении санкций против шести граждан РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ президента.

Сказывается, что санкции введены в связи с тем, что они используют украинские документы на другие имена.

Санкции введены против:

  • Буркина Егора Васильевича, гражданина РФ. Он может использовать документы, оформленные на имя Левченко Егора Васильевича, в частности, паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Амирханяна Андрея Абрамовича, гражданина РФ, который может использовать документы на имя Лемишко Андрея Абрамовича, в частности паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Градопольцева Артема Александровича, гражданина РФ, получившего в Украине удостоверение беженца;
  • Клипова Дениса Ивановича, гражданин РФ, получивший в Украине удостоверение беженца;
  • Галямова Тимура Ильясовича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Халикова Артема Эльдаровича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу;
  • Сафиханова Альберта Минулловича, гражданина РФ, пользующегося документами гражданина Украины на имя Будаева Роберта Радиковича, в частности, имеет паспорт гражданина Украины и паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Санкции ЕС против России

Европейский союз недавно ввел в действие новый, 12-й пакет санкции против Российской Федерации. Как рассказывал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, пакет ограничений предложит "мощный набор новых списков и экономических мер, которые еще больше ослабят российскую военную машину".

В частности, в список санкций вошли:

  • ограничительные меры по импорту или перевозке российских алмазов;
  • значительное количество физических и юридических лиц;
  • и прочее.

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Санкции против РоссииВладимир Зеленский