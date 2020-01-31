ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Разбирательство по импичменту Трампа может закончиться в пятницу

Новости » Политика     31.01.2020 - 03:31
Разбирательство по импичменту Трампа может закончиться в пятницу
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Сенаторы проголосуют по вопросу о необходимости вызова свидетелей

Разбирательство по импичменту Дональда Трампа подходит к своему завершению, несмотря на попытки демократов вызвать на слушания дополнительных свидетелей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Голос Америки".

Третий по старшинству сенатор-республиканец Джон Баррассо в беседе с журналистами в четверг заявил, что республиканцам, скорее всего, удастся предотвратить усилия демократов по вызову свидетелей и завершить разбирательство в пятницу.

"Мы все еще очень позитивно настроены в этом отношении. Динамика такова, что завтра состоится финальное голосование и мы завершим разбирательство в пятницу", - заявил Баррассо.

В пятницу каждая из сторон должна представить заключительные аргументы, а затем сенаторы проголосуют по вопросу о необходимости вызова свидетелей. Отмечается, что демократам в любом случае не удастся заручиться поддержкой двух третей Сената, чтобы отстранить президента от власти, однако вызов свидетелей может нанести политический ущерб Трампу, собирающемуся выставить свою кандидатуру на выборах президента в этом году.

Ранее сообщалось, что Палата представителей Конгресса США рассматривает возможность вызова для дачи показаний бывшего советника президента США Джона Болтона по делу об импичменте Дональда Трампа.

РБК-Украина писало, что сторона защиты Трампа во время слушаний по делу об импичменте американского президента в Сенате заявила, что давление на Украину является недостаточной причиной для оглашения импичмента.

Парнаса выгнали из слушаний в Сенате по импичменту Трампа, - сенатор Более половины американцев не верят заявлениям Трампа о решениях относительно Украины
Новости Украины импичментДональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь