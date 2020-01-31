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Зеленський: не впевнений, що на відносини з США впливає ситуація з імпічментом Трампа

Новини » Політика     31.01.2020 - 12:29
Зеленський: не впевнений, що на відносини з США впливає ситуація з імпічментом Трампа
Фото: Майк Помпео і Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський заявив, що між країнами зберігаються хороші відносини

Ситуація з імпічментом президента США Дональда Трампа не вплинула на відносини між Києвом і Вашингтоном. Про це на брифінгу заявив президент Володимир Зеленський, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, між Україною і США зберігаються хороші відносини.

"Будь-яка підтримка повинна бути вигідною. Сьогодні ми говоримо про багато контрактів у різних сферах. Я не впевнений, що на наші теплі та важливі відносини вплинула ситуація з імпічментом Трампа. Ми робимо все, щоб поліпшити наші відносини", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, раніше адвокати Трампа на слуханнях в Сенаті заявили, що тиск на Україну є недостатньою причиною для оголошення імпічменту.

Розслідування у справі про імпічмент Трампа почалося восени 2019 роки після заяви анонімного інформатора про тиск президента США на українського лідера Володимира Зеленського в липні 2019 року. Тоді ж стверджувалося, що Трамп намагався в особистих політичних цілях схилити керівництво України до розслідування причетності до корупційних схем сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, який є головним опонентом Трампа.

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