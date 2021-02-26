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Зеленский увеличил численность аппарата СНБО

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский увеличил численность аппарата Совета национальной безопасности и обороны (СНБО). Теперь в аппарате СНБО будут работать почти на 50 человек больше.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента.

Согласно указу, предельная численность работников аппарата СНБО увеличивается до 237 штатных единиц (ранее было 190). Также секретарю Совета национальной безопасности и обороны поручено обеспечить приведение штатного расписания в соответствие с указом.

В частности, в новом штатном расписании есть позиция главного государственного аудитора, а также указаны служба по вопросам предотвращения коррупции и служба по вопросам информационных технологий.

Напомним, ранее сообщалось, что на сегодня Зеленский в третий раз за месяц созывает заседание СНБО. Ориентировочное время начала - 17:30.

До этого секретарь СНБО Александр Данилов заявлял, что ожидаются решения по офшорам народных депутатов.

"На следующих заседаниях СНБО вы увидите еще больше и еще интереснее. И там будут депутаты, там будет много людей, которые не работали нигде, но имеют огромные состояния, все это будут возвращать", - отметил Данилов.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСНБОуказ
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