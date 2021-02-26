Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (СНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

Відповідний указ опубліковано сайті президента.

Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом. Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служба з питань запобігання корупції та служба з питань інформаційних технологій.