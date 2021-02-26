Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО

Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (СНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.
Відповідний указ опубліковано сайті президента.
Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.
Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служба з питань запобігання корупції та служба з питань інформаційних технологій.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні Зеленський втретє за місяць скликає засідання РНБО. Орієнтовний час початку - 17:30.
До цього секретар РНБО Олександр Данілов заявляв, що очікуються рішення щодо офшорів народних депутатів.
"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які ніде не працювали, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - зазначив Данілов.