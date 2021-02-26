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Зеленський збільшив чисельність апарату РНБО

Автор: РБК-Україна

Президент України Володимир Зеленський збільшив чисельність апарату Ради національної безпеки і оборони (СНБО). Тепер в апараті РНБО будуть працювати майже на 50 осіб більше.

Відповідний указ опубліковано сайті президента.

Згідно з указом, гранична чисельність працівників апарату РНБО збільшується до 237 штатних одиниць (раніше було 190). Також секретарю Ради національної безпеки і оборони доручено забезпечити приведення штатного розпису у відповідність з указом.

Зокрема, у новому штатному розписі є позиція головного державного аудитора, а також вказані служба з питань запобігання корупції та служба з питань інформаційних технологій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на сьогодні Зеленський втретє за місяць скликає засідання РНБО. Орієнтовний час початку - 17:30.

До цього секретар РНБО Олександр Данілов заявляв, що очікуються рішення щодо офшорів народних депутатів.

"На наступних засіданнях РНБО ви побачите ще більше і ще цікавіше. І там будуть депутати, там буде багато людей, які ніде не працювали, але мають величезні статки, все це будуть повертати", - зазначив Данілов.

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Новини України Володимир ЗеленськийРНБОнаказ
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