Зеленський утворив 19 нових військових адміністрацій у Запорізькій області

Президент України Володимир Зеленський утворив у Запорізькій області 19 нових військових адміністрацій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на указ №197, опублікований Офісом президента.
Своїм указом глава держави утворив:
Василівський район:
Пологівський район:
Мелітопольський район:
Бердянський район:
Зеленський доручив Генштабу ЗСУ та Запорізькій ОВА здійснити заходи для утворення військових адміністрацій.
Варто зазначити, що більшість населених пунктів Запорізької області, де були утворені адміністрації, наразі знаходяться під російською окупацією.
Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський створив військову адміністрацію у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку Луганської області.
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