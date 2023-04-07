Зеленский создал 19 новых военных администраций в Запорожской области

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №197, опубликованный Офисом президента.

Стоит отметить, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.

Напомним, недавно Владимир Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.

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