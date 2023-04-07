Зеленский создал 19 новых военных администраций в Запорожской области

Президент Украины Владимир Зеленский создал в Запорожской области 19 новых военных администраций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №197, опубликованный Офисом президента.
Своим указом глава государства образовал:
Васильевский район:
Пологовский район:
Мелитопольский район:
Бердянский район:
Зеленский поручил Генштабу ВСУ и Запорожской ОВА осуществить мероприятия по созданию военных администраций.
Стоит отметить, что большинство населенных пунктов Запорожской области, где были созданы администрации, находятся под российской оккупацией.
Напомним, недавно Владимир Зеленский создал военную администрацию во временно оккупированном Северодонецке Луганской области.
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