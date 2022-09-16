ua ru
Пт, 16 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Зеленский утвердил "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит

Новина українською →
Киев, Пятница 16 сентября 2022 15:38
Зеленский утвердил "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

Глава государства Владимир Зеленского утвердил соглашение о так называемом "транспортном безвизе" между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Соответствующий указ об утверждении соглашения был подписан Зеленским сегодня, 16 сентября.

Таким образом, Украина сделала важный шаг для интеграции своей экономики в европейскую. Это соглашение было подписано еще 29 июня в городе Лионе.

Документ отменяет обязательное получение украинскими перевозчиками разрешений на перевозку в европейских странах. Это в свою очередь значительно облегчает экспорт и позволяет избежать его остановки.

Также принятое соглашение упрощает признание водительских документов. Теперь украинским водителям в ЕС не нужно иметь международное удостоверение.

"Транспортный безвиз" будет действовать в течение года с возможным продолжением.

Напомним, ранее Украина согласовала так называемый "транспортный безвиз" с Молдовой. Упрощенный режим начал действовать с 1 сентября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Безвизовый режим Евросоюз
NEWS
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
ВСУ ликвидировали еще 200 оккупантов и "приземлили" вертолет: названы новые потери РФ
DAILY
Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Михаил Самусь: У россиян уже есть дефицит вооружения и военной техники