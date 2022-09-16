Зеленский утвердил "транспортный безвиз" с ЕС: что это значит

Глава государства Владимир Зеленского утвердил соглашение о так называемом "транспортном безвизе" между Украиной и Европейским союзом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента .

Соответствующий указ об утверждении соглашения был подписан Зеленским сегодня, 16 сентября.

Таким образом, Украина сделала важный шаг для интеграции своей экономики в европейскую. Это соглашение было подписано еще 29 июня в городе Лионе.

Документ отменяет обязательное получение украинскими перевозчиками разрешений на перевозку в европейских странах. Это в свою очередь значительно облегчает экспорт и позволяет избежать его остановки.

Также принятое соглашение упрощает признание водительских документов. Теперь украинским водителям в ЕС не нужно иметь международное удостоверение.

"Транспортный безвиз" будет действовать в течение года с возможным продолжением.