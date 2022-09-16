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Зеленський затвердив "транспортний безвіз" з ЄС: що це означає

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Київ, П'ятниця 16 вересня 2022 15:38
Зеленський затвердив "транспортний безвіз" з ЄС: що це означає Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Глава держави Володимир Зеленського затвердив угоду про так званий "транспортний безвіз" між Україною та Європейським союзом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Відповідний указ про затвердження угоди був підписаний Зеленським сьогодні, 16 вересня.

Таким чином Україна зробила важливий крок для інтеграції своєї економіки у європейську. Ця угода була підписана ще 29 червня у місті Ліон.

Документ скасовує обов'язкове отримання українськими перевізниками дозволів на перевезення в європейських країнах. Це своєю чергою значно полегшує експорт та дозволяє уникнути його зупинки.

Також ухвалена угода спрощує визнання водійських документів. Відтепер українським водіям в ЄС не потрібно мати міжнародне посвідчення.

"Транспортний безвіз" буде діяти протягом року з можливим продовженням.

Нагадаємо, раніше Україна погодила так званий "транспортний безвіз" з Молдовою. Спрощений режим почав діяти з 1 вересня.

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Володимир Зеленський Безвізовий режим Евросоюз
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