Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Документ также определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины. В частности, основываясь на положениях Будапештского меморандума, согласно которому после отказа от ядерного оружия Украине гарантировали безопасность.

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", - говорится в стратегии.

Кроме того, документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Кабинет министров Украины должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и реализуют соответствующие меры.