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Зеленский утвердил Стратегию деоккупации Крыма и Севастополя

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) о Стратегии деоккупации Крыма и Севастополя. Документ, в том числе, является сигналом международному сообществу.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

Сообщается, что стратегия определяет комплекс мер, направленных на восстановление территориальной целостности, суверенитета Украины в международно признанных границах путем деоккупации и реинтеграции Крыма.

Документ также определяет приоритеты государства по защите прав и свобод человека, а также основные направления экономической, социальной, гуманитарной, экологической, информационной и оборонной безопасности.

Согласно этой стратегии, Украина инициирует международный переговорный процесс по определению модальностей освобождения временно оккупированной территории и восстановлению на этой территории конституционного строя Украины. В частности, основываясь на положениях Будапештского меморандума, согласно которому после отказа от ядерного оружия Украине гарантировали безопасность.

"Украина основывает и развивает Крымскую платформу как ключевой внешнеполитический инструмент консолидации международных усилий, направленных на деоккупацию и восстановление территориальной целостности Украины, преодоление последствий, вызванных временной оккупацией Российской Федерацией АР Крым и города Севастополя, а также защиты прав и интересов граждан Украины", - говорится в стратегии.

Кроме того, документ является призывом к объединению международных усилий в защите норм международного права и развитии мира и безопасности в Европе.

Кабинет министров Украины должен разработать план реализации Стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, на основе которого соответствующие государственные органы подготовят и реализуют соответствующие меры.

Напомним, ранее сообщалось, что СНБО утвердил стратегию деоккупации Крыма, которая будет открытой для общественности.

В Российской Федерации в ответ уже заявили, что не допустят попыток отчуждения полуострова, который был захвачен в 2014 году.

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