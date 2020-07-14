Соцзащита и помощь в оформлении УБД: чем займется совет ветеранов при Зеленском

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Президент утвердил положение Консультативного совета

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о Консультативном совете по делам ветеранов войны, семей погибших защитников Украины. Положением были определены задачи совета.

Соответствующий указ №273/2020 был опубликован на сайте Офиса президента 14 июля.

Согласно положению, Консультативный совет будет заниматься социальной защиты, в частности, по обеспечению психологической реабилитации, санаторно-курортного лечения, социальной и профессиональной адаптации ветеранов войны, членов семей погибших защитников и участников боевых действий.

Также задачей совета определено изучение, подготовка и внесение предложений относительно проблемных вопросов при оформлении статуса участника боевых действий.

Кроме этого новый орган при президенте будет заниматься вопросами розыска и возвращения военнопленных, поиском пропавших без вести, захоронением останков военнослужащих, погибших во время боевых действий.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.

Напомним, Консультативный совет по делам ветеранов войны был создан в начале июня, его главой назначен Сергей Куницын.

Отметим, в Офисе президента анонсировали создание экспертного совета с участием ветеранов при президенте еще в апреле.