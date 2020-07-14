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Зеленський визначив завдання і функції Консультативної ради ветеранів війни

Київ, Вівторок 14 липня 2020 19:28
Зеленський визначив завдання і функції Консультативної ради ветеранів війни
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Президент затвердив положення Консультативної ради

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про Консультативній раді у справах ветеранів війни, сімей загиблих захисників України. Положенням були визначені завдання ради.

Відповідний указ №273/2020 був опублікований на сайті Офісу президента 14 липня.

Згідно з положенням, основними завданнями Консультативної ради є:

  • 1) системний аналіз ситуації щодо соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав, а також осіб, які незаконно перебувають на тимчасово окупованій території України, та підготовка пропозицій президенту щодо можливих шляхів вирішення проблемних питань, в тому числі щодо забезпечення психологічної реабілітації, санаторно-курортного лікування зазначених категорій осіб, їх соціальної та професійної адаптації;
  • 2) підготовка, розгляд законопроектів, які пропонуються для внесення президентом на розгляд Верховної ради і стосуються питань соціального захисту ветеранів війни на території інших країн та окупованих територій;
  • 3) напрацювання з урахуванням європейського та світового досвіду пропозицій щодо поліпшення соціального захисту ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) захисників України та учасників бойових дій на території інших держав;
  • 4) вивчення проблемних питань, що виникають при наданні статусу учасника бойових дій... підготовка та внесення в установленому порядку пропозицій щодо шляхів вирішення таких питань;
  • 5) участь у вирішенні питань, що виникають при організації розшуку і повернення військовополонених, незаконно утримуваних громадян України, пошуку зниклих без вести, поховань і перепохованих останків військовослужбовців, які загинули (померли) внаслідок безпосередньої участі в бойових діях;
  • 6) сприяє в установленому порядку в реалізації ініціатив з надання волонтерської та благодійної допомоги військовослужбовцям

Указ набирає чинності з дня його оприлюднення.

Нагадаємо, Консультативна рада у справах ветеранів війни був створений на початку червня, його головою призначений Сергій Куніцин.

Зазначимо, в Офісі президента анонсували створення експертної ради з участю ветеранів при президентові ще в квітні.

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