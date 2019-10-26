Зеленский утвердил новый состав комитета президентов Украины и Польши

Соответствующий указ №773/2019 президент подписал 25 октября
Президент Владимир Зеленский утвердил новый состав украинской части консультационного комитета президентов Украины и Польши. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса главы государства.
Соответствующий указ №773/2019 президент подписал 25 октября. Согласно указу, в состав украинской части консультационного комитета вошел Игорь Жовква, заместитель руководителя Офиса президента, уполномоченный президента в консультационном комитете президентов Украины и Польши и Василий Боднар, заместитель министра иностранных дел Украины.
Также новыми членами комитета президентов Украины и Польши стали:
Напомним, сегодня Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным посла Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти.
Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил начальника управления Службы безопасности Украины в Полтавской области Юрия Раховского.