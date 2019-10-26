Зеленский назначил посла Украины в одной из стран Юго-Восточной Азии

Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

Александр Нечитайло стал послом Украины в Тимор-Лешти

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Нечитайло чрезвычайным и полномочным посла Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Соответствующий указ №769 / 2019 президент подписал 25 октября.

"Назначить Нечитайло Александра Вячеславовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Демократической Республике Тимор-Лешти по совместительству", - сказано в документе.

Нечитайло с июня 2016 года является послом Украины в Малайзии.

Отметим, Тимор-Лешти - страна в Юго-Восточной Азии, занимающее восточную половину острова Тимор, а также небольшой эксклав (провинция Окуси-Амбено) в западной половине того же острова и небольшие острова Атауру (на севере) и Жаку (на востоке).

Напомним, Зеленский распорядился сократить расходы государственного бюджета на следующий год на содержание чиновников на 10%. По словам президента, это позволит сэкономить средства и направить их на социально важные статьи бюджета.

Также РБК-Украина сообщало, что Зеленский уволил чрезвычайного и полномочного посла Украины в Соединенных Штатах Америки.