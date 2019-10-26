Зеленський затвердив новий склад комітету президентів України та Польщі

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Відповідний указ №773/2019 президент підписав 25 жовтня

Президент Володимир Зеленський затвердив новий склад української частини консультаційного комітету президентів України і Польщі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу офісу глави держави.

Відповідний указ №773/2019 президент підписав 25 жовтня. Згідно з указом, до складу української частини консультаційного комітету увійшов Ігор Жовква, заступник керівника Офісу президента, уповноважений президента україни в консультаційному комітеті президентів України та Польщі і Василь Боднар, заступник міністра закордонних справ України.

Також новими членами комітету президентів України і Польщі стали:

Альона Гетьманчук, директор Центру "Нова Європа",

Андрій Дещиця, надзвичайний і повноважний посол України в Польщі,

Олександр Ірхін, заступник керівника головного управління з питань зовнішньої політики - завідувач відділу ЄС і НАТО директорату з питань зовнішньої політики Офісу президента України,

Світлана Фоменко, перший заступник міністра культури України

Нагадаємо, сьогодні Зеленський призначив Олександра Нечитайла надзвичайним і повноважним послом України в Демократичній Республіці Тимор-Лешті.

Також РБК-Україна повідомляло, що Зеленський звільнив начальника управління Служби безпеки України в Полтавській області Юрія Рахівського.