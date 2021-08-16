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Зеленский утвердил новую госнаграду "Национальная легенда Украины": кто ее получит

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новом государственном знаке отличия "Национальная легенда Украины". Глава государства также утвердил рисунок этого отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.

Кто сможет получить эту награду

Государственную награду "Национальная легенда Украины" могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.

Они могут удостоиться этой награды за:

  • личные заслуги в становлении независимой Украины;
  • личные заслуги в укреплении ее государственности, защите отечества и служении украинскому народу;
  • весомый вклад в развитие национальной экономики, науки, образования, культуры, искусства, спорта, здравоохранения, а также за активную благотворительную и общественную деятельность.

Что известно о награде

Знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.

Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.

Кто будет награждать

Награждать отличием "национальная легенда Украины" президент Украины своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.

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Владимир ЗеленскийДень независимости Украины