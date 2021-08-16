Зеленский утвердил новую госнаграду "Национальная легенда Украины": кто ее получит

Президент Владимир Зеленский утвердил положение о новом государственном знаке отличия "Национальная легенда Украины". Глава государства также утвердил рисунок этого отличия и рисунок образца бланка диплома к нему.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
Государственную награду "Национальная легенда Украины" могут получить граждане Украины и иностранцы или лица без гражданства.
Они могут удостоиться этой награды за:
Знак отличия будет золотым и будет иметь вид стилизованного цветка, лепестки которого покрыты синей и желтой эмалью. В центре награды содержится рельефное изображение Знака княжеского государства Владимира Великого.
Награду будут носить на груди слева и при наличии у награжденного других государственных знаков отличия размещают ниже знаков наград на колодках (лентах) и после звезд орденов.
Награждать отличием "национальная легенда Украины" президент Украины своим указом ежегодно по случаю Дня Независимости.