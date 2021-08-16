Зеленський затвердив нову держнагороду "Національна легенда України": хто її отримає

Президент Володимир Зеленський затвердив положення про нову державну відзнаку "Національна легенда України". Глава держави також затвердив малюнок цієї відзнаки та малюнок зразка бланка диплома до неї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Державну відзнаку "Національна легенда України" можуть отримати громадяни України та іноземці або особи без громадянства.
Вони можуть удостоїтися цієї нагороди за:
Відзнака буде золотою та матиме вигляд стилізованої квітки, пелюстки якої покриті синьою та жовтою емаллю. У центрі нагороди міститься рельєфне зображення Знака Княжої Держави Володимира Великого.
Нагороду носитимуть на грудях зліва та за наявності в нагородженого інших державних відзнак розміщують нижче знаків нагород на колодках (стрічках) та після зірок орденів.
Нагороджуватиме відзнакою "Національна легенда України" президент України своїм указом щорічно з нагоди Дня Незалежності.