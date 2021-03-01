Зеленский: успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.

"Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский провел совещание с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьером Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Верховной рады. Оно касалось необходимости проведения в Украине судебной реформы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства назвал судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем Украины. Он добавил, что на этом отмечают и международные партнеры.

Добавим, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.