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Зеленский: успешная судебная реформа - катализатор интеграции Украины в ЕС и НАТО

Автор: Юлия Струк

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что успешная судебная реформа в Украине является катализатором ее интеграции в Европейский союз и НАТО. Зеленский подчеркнул важность права на честный суд.

Об этом он сказал в ходе форума "Украина 30".

"Успешная судебная реформа в Украине является катализатором нашей интеграции в Европейский союз и НАТО. И самое главное - обеспечение гражданам права на честный и независимый суд - это базовый принцип любого демократического государства", - заявил глава государства.

Напомним, ранее Зеленский провел совещание с главой парламента Дмитрием Разумковым, премьером Денисом Шмыгалем и руководителями комитетов Верховной рады. Оно касалось необходимости проведения в Украине судебной реформы.

Как писало РБК-Украина, ранее глава государства назвал судебную систему в Украине одной из крупнейших сегодняшних проблем Украины. Он добавил, что на этом отмечают и международные партнеры.

Добавим, проведение судебной реформы в Украине является одним из условий получение второго транша макрофинансовой помощи от Европейского союза.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийСудебная реформа
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