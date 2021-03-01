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Зеленський: успішна судова реформа - каталізатор інтеграції України в ЄС та НАТО

Автор: Юлія Струк

Президент України Володимир Зеленський заявив, що успішна судова реформа в Україні є каталізатором її інтеграції в Європейський союз і НАТО. Зеленський підкреслив важливість права на чесний суд.

Про це він сказав у ході форуму "Україна 30".

"Успішна судова реформа в Україні є каталізатором нашої інтеграції в Європейський союз і НАТО. І найголовніше - забезпечення громадянам права на чесний та незалежний суд - це базовий принцип будь-якої демократичної держави", - заявив глава держави.

Нагадаємо, раніше Зеленський провів нараду з головою парламенту Дмитром Разумковим, прем'єром Денисом Шмигалем і керівниками комітетів Верховної ради. Вона стосувалася необхідності проведення в Україні судової реформи.

Як писало РБК-Україна, раніше глава держави назвав судову систему в Україні однією з найбільших сьогоднішніх проблем України. Він додав, що на цьому наголошують і міжнародні партнери.

Додамо, проведення судової реформи в Україні є однією з умов отримання другого траншу макрофінансової допомоги від Європейського союзу.

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Новини України Володимир ЗеленськийСудова реформа
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