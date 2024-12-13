Зеленський вперше провів технологічну Ставку: обговорили захист неба

Технологічна Ставка

Президент пояснив, що технологічна Ставка - це спеціальний формат впровадження інновацій, які необхідні для оборони країни. Участь беруть науковці та виробники зброї, розробники технологічних рішень для Сил оборони.

Також на зустрічі присутні необхідні командувачі та представники армії, розвідки та сил безпеки.

Що обговорили

Він зазначив, що учасники зустрічі технологічної Ставки обговорили ключове завдання - захист неба. Це питання передбачає протидію російським "Шахедам" і ракетам.

"Уже відбулася тривала і досить детальна розмова щодо цих питань, є вже перші контури того, яким чином можемо додатково посилити наш захист", - розповів Зеленський.

За його словами, на наступній технологічній Ставці мають бути представлені конкретні рішення.