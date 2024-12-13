Зеленский впервые провел технологическую Ставку: обсудили защиту неба

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 13 декабря, провел первую встречу технологической Ставки. Ключевой темой стала защита неба от ракет и дронов россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Telegram.
Президент объяснил, что технологическая Ставка - это специальный формат внедрения инноваций, которые необходимы для обороны страны. Участие принимают ученые и производители оружия, разработчики технологических решений для Сил обороны.
Также на встрече присутствуют необходимые командующие и представители армии, разведки и сил безопасности.
Он отметил, что участники встречи технологической Ставки обсудили ключевую задачу - защиту неба. Этот вопрос предусматривает противодействие российским "Шахедам" и ракетам.
"Уже состоялся длительный и достаточно подробный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту", - рассказал Зеленский.
По его словам, на следующей технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения.
Напомним, только несколько месяцев назад в западных СМИ появилась информация, что в Украине разрабатывают беспилотники Sting, которые смогут перехватывать вражеские "Шахеды".
Такой дрон должны оборудовать системой искусственного интеллекта, которая будет автоматически захватывать цель.
Главный редактор Defense Express Олег Катков объяснил в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина, что такие беспилотники позволят уничтожать вражеские "Шахеды" самым дешевым способом.
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