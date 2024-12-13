Зеленский впервые провел технологическую Ставку: обсудили защиту неба

Технологическая Ставка

Президент объяснил, что технологическая Ставка - это специальный формат внедрения инноваций, которые необходимы для обороны страны. Участие принимают ученые и производители оружия, разработчики технологических решений для Сил обороны.

Также на встрече присутствуют необходимые командующие и представители армии, разведки и сил безопасности.

Что обсудили

Он отметил, что участники встречи технологической Ставки обсудили ключевую задачу - защиту неба. Этот вопрос предусматривает противодействие российским "Шахедам" и ракетам.

"Уже состоялся длительный и достаточно подробный разговор по этим вопросам, есть уже первые контуры того, каким образом можем дополнительно усилить нашу защиту", - рассказал Зеленский.

По его словам, на следующей технологической Ставке должны быть представлены конкретные решения.