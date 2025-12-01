Зеленський здійснить перший офіційний візит до Ірландії: яка програма

Майкл Мартін зазначив, що він та Володимир Зеленський проведуть двосторонні переговори і візьмуть участь у відкритті Ірландсько-українського економічного форуму, який, на його думку, "дає шанс розвинути бізнес, торговельні та інвестиційні відносини між Ірландією та Україною".

Прем’єр Мартін, який уже зустрічався із Зеленським під час його короткої зупинки в Ірландії дорогою до США у лютому, підкреслив важливе значення майбутнього візиту для обох країн.

"Для мене велика честь вітати президента Зеленського та першу леді в Ірландії. У всьому світі його справедливо визнають як людину, яка втілює мужність і стійкість українського народу, надихнувши світ своїм героїчним захистом країни та її суверенітету з моменту жорстокого та незаконного вторгнення Росії", - заявив він.

Мартін додав, що хоча він неодноразово зустрічався з президентом Зеленським, зокрема в Києві, цей перший офіційний візит України до Ірландії має особливе значення і стане важливою подією для двосторонніх відносин.

Відомо, що в рамках поїздки Зеленський також проведе зустрічі з президенткою Ірландії Кетрін Конноллі та міністеркою закордонних справ Гелен Макінті.

Разом із президентом до Дубліна прибуде перша леді Олена Зеленська.

Крім того, Майкл Мартін підкреслив, що Ірландія була й залишається одним із надійних партнерів України від початку повномасштабної російської агресії у 2022 році. Країна надала прихисток близько 120 тисячам українців, які були змушені тікати від війни, а також підтримувала Україну на дипломатичному рівні та у гуманітарній сфері.