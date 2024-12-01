Зеленський про Україну в НАТО: розуміємо, що 5-та стаття не може діяти по всій країні

За його словами, Україна ніколи юридично не визнає російської окупації територій. А щодо НАТО, то членство в альянсі стане найкращою гарантією безпеки.

Він також зазначив, що не може бути запрошення до НАТО частини території України. Бо це автоматичне визнання, що всі інші території -т не українські.

"Якщо це запрошення, то лише повністю всіх територій. Але, як ми говорили, ми розуміємо, що 5-поправка не може діяти під час війни на всій території України, бо країни проти ризиків залучення їх до війни. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну я маю на увазі з приводу армій членів НАТО", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що "ніколи не попросить кидати (іноземні, - ред.) війська на нашу територію".

"Чи хочемо ми? Звичайно, ми були б щасливі. Тому що вони (росіяни, - ред.) союзники з Північною Кореєю та Іраном, а ми самі воюємо. І якщо я порушу питання про те, що нам потрібні ваші війська на землі з НАТО чи без НАТО, одразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - додав президент.

Що ще казав Зеленський про вступ до НАТО

Раніше президент в інтерв'ю Sky News заявив, що вступ до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни з Росією. При цьому у самому запрошенні мають фіксуватись кордони України.

"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", - додав президент.

Однак ніхто із партнерів офіційно не пропонував такого варіанту.