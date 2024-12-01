Зеленський про Україну в НАТО: розуміємо, що 5-та стаття не може діяти по всій країні

Президент Володимир Зеленський припускає, що у разі вступу України до НАТО п'ята стаття про колективну безпеку поширюватиметься не на всю територію. Але запрошення "частинами" бути не може.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на брифінг після зустрічі з новим керівництвом європейських інститутів.
За його словами, Україна ніколи юридично не визнає російської окупації територій. А щодо НАТО, то членство в альянсі стане найкращою гарантією безпеки.
Він також зазначив, що не може бути запрошення до НАТО частини території України. Бо це автоматичне визнання, що всі інші території -т не українські.
"Якщо це запрошення, то лише повністю всіх територій. Але, як ми говорили, ми розуміємо, що 5-поправка не може діяти під час війни на всій території України, бо країни проти ризиків залучення їх до війни. Україна ніколи нікого не залучувала в цю війну я маю на увазі з приводу армій членів НАТО", - сказав Зеленський.
Він також зазначив, що "ніколи не попросить кидати (іноземні, - ред.) війська на нашу територію".
"Чи хочемо ми? Звичайно, ми були б щасливі. Тому що вони (росіяни, - ред.) союзники з Північною Кореєю та Іраном, а ми самі воюємо. І якщо я порушу питання про те, що нам потрібні ваші війська на землі з НАТО чи без НАТО, одразу ж половина наших союзників припинять свою підтримку. Ось чому я не можу ризикувати", - додав президент.
Раніше президент в інтерв'ю Sky News заявив, що вступ до НАТО може допомогти зупинити гарячу фазу війни з Росією. При цьому у самому запрошенні мають фіксуватись кордони України.
"Якщо ми хочемо зупинити гарячу фазу війни, нам потрібно взяти під парасольку НАТО підконтрольну нам територію України. Треба зробити це швидко. І тоді Україна зможе повернути дипломатичним шляхом окуповані території", - додав президент.
Однак ніхто із партнерів офіційно не пропонував такого варіанту.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав західних партнерів офіційно запросити Україну до НАТО на засіданні 3-4 грудня у Брюсселі на міністерському рівні.
Альянс наполягає на тому, що двері до НАТО відчинені для України, проте не готовий визначити чіткий графік вступу. При цьому наголошується, що членство неможливе до завершення війни.
Низка найвпливовіших членів виступає проти швидкого вступу. Зокрема, США та Німеччина. А з приходом до влади нового президента США Дональда Трампа є ризики, що питання членства для України можуть відкласти ще на кілька років.
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